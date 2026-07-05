Два человека пострадали при массовом ДТП в Подмосковье

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Девочка и женщина пострадали в результате массового ДТП на Киевском шоссе в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 16:30 на 66-м километре автодороги М3 "Украина" по направлению в столицу. По предварительным данным, водитель 1983 года на машине Hyundai столкнулся с пятью автомобилями, которые двигались в попутном направлении.

"В результате ДТП на данный момент пострадали двое – женщина 1989 года рождения и еe дочь 2023 года рождения", – уточнили в ведомстве.

Полиция работает на месте происшествия, все обстоятельства произошедшего уточняются. После проверки будет принято решение в порядке, который предусматривает законодательство.

Движение на этом участке дороги затруднено, представители МВД посоветовали автомобилистам выбирать пути объезда.



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