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05 июля, 19:36

Происшествия

Два человека пострадали при массовом ДТП в Подмосковье

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Девочка и женщина пострадали в результате массового ДТП на Киевском шоссе в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 16:30 на 66-м километре автодороги М3 "Украина" по направлению в столицу. По предварительным данным, водитель 1983 года на машине Hyundai столкнулся с пятью автомобилями, которые двигались в попутном направлении.

"В результате ДТП на данный момент пострадали двое – женщина 1989 года рождения и еe дочь 2023 года рождения", – уточнили в ведомстве.

Полиция работает на месте происшествия, все обстоятельства произошедшего уточняются. После проверки будет принято решение в порядке, который предусматривает законодательство.

Движение на этом участке дороги затруднено, представители МВД посоветовали автомобилистам выбирать пути объезда.

Утром 5 июля иномарка столкнулась с автобусом в Подмосковье. В результате случившегося погиб шестилетний ребенок. Женщину, которая находилась за рулем машины, госпитализировали.

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