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19 августа, 21:04

Политика

В ГД предложили ограничить рекламу кредитов для сборов ребенка в школу

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Необходимо рассмотреть предложение по ограничению целевых кредитов на сборы детей в школы, а также соответствующую рекламу, заявил в беседе с изданием "Абзац" депутат Госдумы Николай Новичков.

Парламентарий считает, что тематические потребительские займы могут оставить негативный след на долгие годы. Кроме того, из-за подобных предложений люди начнут считать нормальным завышение цен на товары, необходимые для детей.

Новичков добавил, что 1 сентября является праздником знаний, которые в России всем детям даются бесплатно. Коммерциализация с отдельным типом кредитования приводит к тому, что начало учебы становится тягостным для родителей, а также противоречит основе российского образования.

Он также напомнил, что является соавтором инициативы по обеспечению родителям ежегодной разовой выплаты на сбор ребенка в школу к 1 сентября и поэтому выступает против подобных кредитов.

Депутат выразил обеспокоенность, что "школьные кредиты" могут стать обыденностью для граждан. В этом случае россияне попадут в воронку взаимообогащения банков и производителей школьных товаров, которые будут увеличивать размеры кредитов и делать товары дороже.

Ранее сообщалось, что в России перед началом учебного года стали проявлять активность мошенники, которые создают поддельные интернет-магазины с канцтоварами, формой и гаджетами по заниженным ценам. В руки злоумышленников попадают данные карты и коды подтверждения, которые покупатель вводит при "покупке".

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