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19 августа, 19:58

Происшествия

Мужчину арестовали на 7 суток за дебош с игрушечным пистолетом на АЗС в Москве

Фото: depositphotos/andreyuu

Суд в Москве назначил 7 суток административного ареста мужчине, который пьяным ругался матом и размахивал игрушечным пистолетом перед посетителями АЗС, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Инцидент произошел вечером 12 августа. Мужчина приехал на заправку в качестве пассажира, вышел из салона и начал нецензурно выражаться, размахивая перед другими посетителями игрушечным пистолетом. На замечания он не реагировал. Причины конфликта при этом не уточняются.

Примерно через полчаса мужчину задержали. В суде он признал вину и объяснил свое поведение опьянением.

Суд расценил его действия как мелкое хулиганство. Его признали виновным, а в качестве административного наказания арестовали на 7 суток.

Ранее в Твери обнаженный мужчина напал на подростка. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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