Силы ПВО за день сбили 280 украинских беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня перехватили и уничтожили 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, перехваты произошли в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были уничтожены над территориями Курской, Белгородской, Смоленской областей, а также:



Брянской областью;

Калужской областью;

Тульской областью;

Орловской областью;

Ростовской областью.

Кроме того, дроны ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее повреждения многоквартирных домов зафиксировали в Калуге после ночной атаки беспилотников. При отражении атаки средства ПВО уничтожили 13 БПЛА.