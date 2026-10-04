04 октября, 20:53Политика
Силы ПВО за день сбили 280 украинских беспилотников
Фото: MAX/"Минобороны России"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня перехватили и уничтожили 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, перехваты произошли в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были уничтожены над территориями Курской, Белгородской, Смоленской областей, а также:
- Брянской областью;
- Калужской областью;
- Тульской областью;
- Орловской областью;
- Ростовской областью.
Кроме того, дроны ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее повреждения многоквартирных домов зафиксировали в Калуге после ночной атаки беспилотников. При отражении атаки средства ПВО уничтожили 13 БПЛА.