Фото: портал мэра и правительства Москвы

12 домов, включая пять многоквартирных, получили повреждения в Новошахтинске Ростовской области в результате массированной атаки беспилотников и ракет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в MAX.

По его словам, в домах повреждено остекление. Сейчас специалисты обходят дома, оценивают ущерб и выясняют, какая помощь необходима жителям.

Также продолжается ликвидация последствий атаки на Новошахтинский завод нефтепродуктов. Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлекли необходимые силы и средства. Губернатор также сообщил, что запасы топлива у вертикально интегрированных компаний достаточны, а сетевые операторы работают в штатном режиме. Он поручил ежедневно контролировать поставки топлива и подготовить план действий на случай ухудшения ситуации.

За прошедшую неделю режим ЧС вводили в Миллеровском районе и Азове. Единовременные выплаты получили 157 жителей, а в 10 муниципалитетах помощь продолжают оказывать почти двум тысячам пострадавших. Из-за атак на дорожную инфраструктуру увеличилась нагрузка на объездные маршруты и мосты. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что Новошахтинский завод нефтепродуктов приостановил работу после комбинированной атаки ВСУ с применением ударных беспилотников и ракет. Она продолжалась более 6 часов. На месте ЧП ведутся работы по локализации последствий инцидента.

