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В Москве приняли к сведению заявления Киева об атаках на российские суда вблизи берегов Ливии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об атаке на российские суда недалеко от берегов Ливии. Зеленский отмечал, что к подрыву российского ракетного корвета "Меркурий" близ ливийского побережья причастна Служба безопасности Украины. По его словам, во время атаки спецслужба использовала семь морских беспилотников украинского производства. Кроме того, украинский лидер подтвердил, что ВСУ атаковали боевой вертолет Ка-27 и сухогруз MV Angara.

Ранее Песков говорил, что российские военные наносят масштабные удары по военно-промышленному комплексу Украины, последствия которых болезненны для киевского режима. По его словам, вооруженные силы продолжают ежедневно наносить комплексные удары по военной инфраструктуре страны.

В свою очередь, Минобороны заявило, что ВС РФ минувшей ночью, 23 ноября, нанесли удары беспилотниками по энергетическим объектам, портам и логистике, а также по морским судам, работающим на ВСУ. Кроме того, российские бойцы поразили в Днепре электроподстанцию напряжением 330 киловольтов.

