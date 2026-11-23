Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за публикацию изображений культовых зданий без религиозной символики.

Инициатива предусматривает несколько видов наказания в зависимости от статуса нарушителя. Для граждан предлагается установить штрафы от 5 до 30 тысяч рублей либо обязательные работы продолжительностью до 120 часов. Должностным лицам может грозить взыскание от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим – от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, авторы документа предлагают установить годичный срок давности привлечения к ответственности. Отсчет будет начинаться со дня совершения правонарушения.

Законопроект внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой. Поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях.

В пояснительной записке отмечается, что, несмотря на действующий с июля 2025 года запрет на изображение религиозных сооружений без соответствующих символов, подобные материалы продолжают появляться в том числе в средствах массовой информации и рекламе. Авторы инициативы считают, что новые меры помогут усилить защиту чувств верующих.

Ранее комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные ценности.

Документ предусматривает взыскания для владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей, если они не удалят запрещенный контент по требованию Роскомнадзора в течение суток. Максимальный штраф для юридических лиц за повторное нарушение может достигать 5 миллионов рублей.

