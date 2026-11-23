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Двух индеек, выращенных фермерами из Западной Вирджинии, доставили в исторический отель Willard в Вашингтоне. Там птицы остановились перед ежегодной церемонией помилования индеек, которую президент США Дональд Трамп проведет в Белом доме. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства США в соцсети X.

Перед важным событием птицам оказывают почти "президентские почести".

День благодарения стал национальным праздником США в 1863 году по решению президента Авраама Линкольна. В 1941 году конгресс США принял резолюцию: праздник отмечают в четвертый четверг ноября.

Первым президентом США, устроившим символическую церемонию помилования индеек, стал Линкольн в 1863 году. Ежегодной традиция стала в 1947-м, когда ее возобновил 33-й президент страны Гарри Трумэн.

История Дня благодарения началась в 1621 году в Плимутской колонии на территории современного Массачусетса. После сбора урожая поселенцы устроили праздничное застолье, на которое пригласили индейцев племени вампаноаг. Гости принесли с собой птицу, которую отцы-пилигримы назвали индейкой. Впоследствии она стала традиционным угощением на праздник: ее подают к семейному ужину, обычно с клюквенным соусом и сладким картофелем.

Ранее на праздничном мероприятии в Белом доме по случаю Хеллоуина Трамп и первая леди США Мелания Трамп угостили конфетами мальчика в военной форме и фуражке советского образца с шевроном танковых войск, а также девочку в сарафане. Дети подошли к президенту и первой леди примерно через 10 минут после начала раздачи сладостей. Мелания первой поприветствовала их и обратила внимание на головной убор мальчика.

