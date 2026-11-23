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Позиция Москвы по гуманитарной операции в Константиновке остается прежней, инициатива сохраняет актуальность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил, может ли Россия пересмотреть свои подходы после атаки Украины на Крымский мост.

"Изменения позиции не было. По гуманитарным миссиям инициатива сохраняет свою актуальность", – подчеркнул представитель Кремля.

При этом официального ответа на предложение Москва до сих пор не получила. Заявления президента Украины Владимира Зеленского и других представителей украинской стороны, по оценке Пескова, скорее говорят о нежелании продолжать подобные операции.

"<...> Мы как российская сторона сохраняем свою готовность", – отметил он.

Вместе с тем российские военные продолжают оказывать помощь гражданским, желающим выехать из опасной зоны. Песков отметил, что российские военные героически помогают гражданам эвакуироваться, несмотря на отсутствие со стороны Киева готовности к проведению совместной гуманитарной операции.

Владимир Путин выступил с инициативой об организации гуманитарной миссии в Константиновке на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Российский лидер заявил, что российская сторона контролирует населенный пункт и готова гарантировать безопасность ее участников.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, российская сторона готова без промедления приступить к разминированию Константиновки. Песков также отмечал, что предложенная Путиным операция позволит гражданскому населению эвакуироваться из города и выехать по собственному выбору – в Россию или на Украину.

