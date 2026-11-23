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В Мурманской области стартовал горнолыжный сезон, первые посетители уже вышли на склоны курорта "Большой Вудъявр" в Хибинах. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в мессенджере МАХ.

На курорте пока доступна только часть склонов и дневное катание. Подготовку к зиме осложнили теплая осень и перепады температур, однако команда комплекса продолжает работу над запуском остальных маршрутов.

Еще один горнолыжный комплекс региона – "Салма" в Полярных Зорях – также приступил к работе, пока в тестовом режиме.

Отмечается, что в прошлом сезоне "Большой Вудъявр" принимал гостей почти 200 дней. Кроме того, курорт стал победителем национальной премии "Горы России" в номинации "Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха".

Ранее стало известно, что всероссийское открытие горнолыжного сезона пройдет с 10 по 13 декабря на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Организаторы рассчитывают принять более 28 тысяч туристов. Право провести мероприятие комплекс получил после победы в национальной премии "Горы России – 2025".

