Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В Москве во вторник, 24 ноября, ожидается самый интенсивный снегопад с начала осени, который может привести к появлению постоянного снежного покрова. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в телеграм-канале.

Снежная погода установится из-за масштабного холодного циклона, диаметр которого достигает примерно 1 000 километров. По расчетам ученых, атмосферный вихрь пройдет южнее столицы – его центр окажется в 200 километрах от Москвы, в направлении Рязани.

Первые осадки ожидаются около 15:00. Снег будет идти почти непрерывно до середины 25 ноября причем наиболее интенсивным он станет в ночь на среду. За этот период в городе может накопиться до 15 сантиметров осадков, а высота сформировавшегося покрова составит до 10 сантиметров.

Также за 12 часов атмосферное давление может опуститься примерно до 746 миллиметров ртутного столба, а температура воздуха – до минус 2 градусов. Кроме того, в столицу придет сильный ветер северного направления. Он сохранится как минимум до конца недели, поддерживая холодную погоду.

Снегопады также прогнозируют в Твери, Калуге, Рязани, Туле, Ярославле и Владимире. За двое суток циклон может принести снег на территорию протяженностью более 1 000 километров, охватив практически всю центральную часть России.

Ранее в столичном Дептрансе предупредили об ухудшении дорожной обстановки из-за сильного снегопада 24 и 25 ноября. Водителям рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, а при необходимости выезжать за пределы утреннего и вечернего часа пик. Также москвичей попросили не оставлять машины вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

