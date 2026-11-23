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Около 50 миллиардов рублей направят на строительство двух железнодорожных паромов для Калининградской области, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

По словам Мишустина, особая география региона и нарушения логистических цепочек мешают работе расположенных там предприятий.

"Попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий, которые там находятся", – сказал премьер-министр.

По его словам, для стабильного снабжения региона товарами и сырьем строят два новых железнодорожных парома. Это должно повысить надежность поставок и снизить связанные с ними риски.

Основную часть средств планируется направить из Фонда национального благосостояния. Проект уже включили в перечень инфраструктурных инициатив, финансируемых за счет средств фонда. С учетом бюджетных ассигнований на строительство паромов выделят около 50 миллиардов рублей.

Ранее американский разведывательный самолет Bombardier Artemis II заметили в районе границ Калининградской области. Он поднялся в воздух с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" около 09:40 по московскому времени и взял курс на север. Маршрут воздушного судна проходил, в частности, вдоль границы Белоруссии и Польши. Около полудня самолет начал патрулировать вблизи Калининградской области.

