Фото: телеграм-канал "ТЕХНОКРИПТОНИТ"

В России для школьников начали выпускать бронежилеты "Циклон". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на компанию-разработчика "Технокриптонит".

Модель учитывает анатомические особенности ребенка. Ей присвоен класс Бр1+С2, то есть бронежилет рассчитан для защиты от осколков и пистолетных пуль. Разработка уже прошла испытания по российским стандартам ГОСТ.

"Циклон" отличается облегченной конструкцией. Кроме того, в нем предусмотрены светоотражающие элементы и съемный чехол, который можно стирать. Надеть защиту ребенок может за 30–60 секунд.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета, полковник Александр Перенджиев добавил, что в условиях высокой угрозы учащимся можно выдавать не только бронежилеты, но и защитные каски. По его мнению, это позволит уменьшить риски при атаках беспилотников.

Ранее правительство России включило антидроновые ружья в перечень служебного и гражданского оружия, а также специальных средств для сотрудников почты. До этого в список входили девятимиллиметровые пистолеты, в том числе для перевозчиков денежных средств, травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты и другие средства защиты.

Оружие выдается по нормам, установленным правительством. В зависимости от выполняемых задач – охраны почтамта, сопровождения денежных средств и других – определяются характер оружия и нормы расхода патронов на успешное им овладение.