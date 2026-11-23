Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков​

Основной этап приема заявлений на итоговое сочинение, которое пройдет 2 декабря, завершен. Через портал "Госуслуги" подано свыше 265 тысяч заявлений, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Итоговое сочинение необходимо для допуска к экзаменам, в частности к ЕГЭ. В 53 регионах, где доступен сервис, через "Госуслуги" подали около 90% всех заявлений. Среди заявителей 99% составляют дети, 1% – родители.

Подать заявление через "Госуслуги" можно за несколько минут: данные подгружаются автоматически, вручную их вводить не нужно. Автоматическая передача сведений помогла школам и региональным центрам обработки информации (РЦОИ) сэкономить порядка 20 тысяч человеко-часов.

Выпускники прошлых лет смогут участвовать в итоговом сочинении в дополнительные сроки – 3 февраля и 14 апреля 2027 года. Записаться на них также можно через "Госуслуги".

Для подготовки рекомендуют материалы Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). В них содержатся критерии оценивания и методические рекомендации, которые помогают разобраться в требованиях к работе.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщил о проведении эксперимента, в рамках которого домашние задания и контрольные работы проверяют с применением ИИ. При этом окончательное решение об оценке по-прежнему будет принимать педагог, а не искусственный интеллект. Музаев отметил, что ведомство не меняет своей позиции по этому вопросу.

