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В Зеленогорске Красноярского края выявили нарушения ветеринарно-санитарных и экологических требований на мясокомбинате: останки животных вывозились и утилизировались в ямах на прилегающей территории, а производственные стоки без предварительной очистки сбрасывались на землю. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным ведомства, главного ветеринарного врача обвинили в получении взятки на сумму не менее 240 тысяч рублей. В МВД объяснили, что мужчина вносил в систему "Меркурий" ложную информацию об утилизации биологических отходов и получал от руководителя денежное вознаграждение.

Установлено, что оборудование для утилизации биологических отходов на предприятии имелось, но по указанию руководителя его фактически не использовали. В ходе проверки также были обнаружены места захоронения останков животных общим объемом около 500 кубометров. Кроме того, зафиксировали факты сброса неочищенных стоков. По фактам дачи и получения взятки возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что с начала года за нарушения в сфере обращения с отходами департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы вынес 2 708 постановлений о назначении административного наказания по статье 8.17 КоАП города. Общая сумма взысканий за такие правонарушения превысила 77 миллионов рублей.

Незаконная перевозка строительных отходов и их сброс загрязняют почву, водоемы и воздух, а также создают угрозу здоровью жителей. Контрольные органы по-прежнему считают приоритетом профилактику и раннее выявление таких нарушений. При грубых отступлениях от природоохранного законодательства применяются меры административного воздействия.