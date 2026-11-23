Фото: MAX/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Осина "проснулась" в национальном парке "Лосиный остров" из-за плюсовой температуры в ноябре, а на ветках дерева стали распускаться почки. Об этом сообщила пресс-служба парка в своем канале в мессенджере MAX.

В "Лосином острове" отметили, что осина – стройное дерево высотой до 30 метров с зеленовато‑серой корой. Другим названием растения является тополь дрожащий.

Первые заморозки погубят зачатки осины, но весной появятся новые почки, и дерево начнет радовать посетителей парка изящной колоновидной кроной.

"Кстати, дерево – настоящий помощник леса и его обитателей: быстро заполняет пустыри, помогая природе восстанавливаться, служит отличным веточным кормом для лосей, зайцев и бобров", – подчеркнули в национальном парке.

Ранее в "Лосином острове" рассказали, что на Верхнеяузском водно-болотном комплексе вдоль берега начала формироваться первая тонкая ледяная кайма – забереги. В нацпарке подчеркнули, что кряквы, лысухи и другие водоплавающие из-за сокращения участков открытой воды активнее перебираются на незамерзающие водоемы в городской черте. Кроме того, ондатры и бобры вносят изменения в маршруты.