Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Столичный коммунальный флот начали готовить к новому сезону навигации, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в МАХ.

"В межнавигационный период проведем комплексные мероприятия по подготовке флота к новому сезону, в частности, запланированы ремонт и модернизация 11 судов", – сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках технического обслуживания специалисты проверят механизмы и оборудование каждого судна, заменят изношенные детали и расходные материалы, выполнят покраску и проведут пусконаладочные работы.

На теплоходе ледового класса "Риф" обновят главный дизель-редукторный агрегат и установят новый дизель-генератор. Также завершат модернизацию брандвахты "Б-1208", а несамоходные шаланды оборудуют кранами-манипуляторами.

За лето коммунальный флот собрал более 650 тонн мусора и извлек из водоемов около 30 тысяч тонн грунта. Суда ежедневно очищали акваторию Москвы-реки и судоходную часть Яузы.

При этом часть флота продолжит работать и зимой. На участках с ледовым покровом до 20 сантиметров смогут ходить теплоходы с усиленными корпусами. На незамерзающих отрезках водоемов останутся судно-мусоросборщик и быстроходный катер.

Ранее в Москве сообщили о подготовке более 25 судов на воздушной подушке для зимнего патрулирования водоемов. Такая техника способна передвигаться как по воде, так и по льду со скоростью 50–80 километров в час. Кроме того, безопасность на водоемах будут обеспечивать 26 поисково-спасательных станций и мобильные спасательные посты.

