Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Беспилотники атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане, несколько объектов повреждены, сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова.

Согласно информации, которую Минниханов получает в оперативном порядке, целью стали резервуары, находящиеся недалеко от Альметьевска. В результате ЧП нет погибших и пострадавших.

Ранее сообщалось о повреждении 19 домов в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Урон зафиксировали в 17 частных и 2 многоквартирных зданиях. В частных домах повреждены окна и кровли, а в многоквартирных выбиты окна в 7 квартирах.

Также в Брянской области жертвой атаки беспилотника-камикадзе стал 50-летний мужчина. Дрон поразил гражданский автомобиль, следовавший по одной из улиц села Гриневочка Погарского района.

