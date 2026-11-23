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Вакцинация против некоторых инфекций может снижать вероятность развития деменции в пожилом возрасте. Особую роль в этом отношении могут играть прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Об этом РИА Новости рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.

По словам специалиста, пожилым людям рекомендуется ежегодно прививаться от гриппа, а также проходить вакцинацию против пневмококковой инфекции. Исследования показывают связь этих прививок со снижением риска деменции.

Кроме того, Ткачева напомнила о необходимости раз в десять лет делать прививки от дифтерии и столбняка. Она отметила, что с возрастом иммунная система ослабевает, поэтому инфекции возникают чаще и могут протекать тяжелее.

Перенесенные инфекции также способствуют поддержанию хронического воспаления в организме. Оно, в свою очередь, повышает вероятность сердечно-сосудистых осложнений и ухудшения когнитивных функций, пояснила врач.

Ранее сообщалось, что хроническое одиночество повышает риск развития деменции на 38%. Оно также может сопровождаться недостатком физической активности и неправильным питанием. Эти факторы увеличивают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, которые также связаны с риском деменции.