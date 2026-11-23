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При покупке новогоднего дерева стоит проверить состояние ствола, хвои и веток. Эти признаки помогут определить, насколько давно срубили елку и сохранила ли она свежесть, рассказала РИА Новости руководитель консультационного Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Галина Лаухина.

По словам специалиста, диаметр ствола должен составлять не менее 6–10 сантиметров. На коре не должно быть плесени и темных пятен. При этом наличие смолы говорит о хорошем состоянии дерева.

О свежести ели также можно судить по цвету и запаху хвои. Иголки должны быть ярко-зелеными или с голубоватым оттенком и крепко держаться на ветках. Если слегка потрясти дерево или постучать его стволом о землю, хвоя не должна осыпаться.

Еще один способ проверки – растереть несколько иголок в ладонях. У свежего дерева должен ощущаться выраженный хвойный аромат. Сухие и крошащиеся иголки, а также отсутствие характерного запаха могут указывать на то, что елку срубили давно.

Лаухина также посоветовала согнуть одну из веток: эластичная ветвь, с которой не осыпаются иголки, свидетельствует о хорошем состоянии дерева. Кроме того, при покупке стоит узнать у продавца место вырубки и попросить фитосанитарный сертификат. Это поможет снизить риск занести домой насекомых или грибок.

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