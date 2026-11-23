Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Авиарейсы между Москвой и Анадырем перенесли на 24 ноября из-за непогоды на Чукотке. Изменения в расписании коснулись как прилета, так и вылета самолетов, следует из информации на сайте аэропорта Анадыря.

Причиной стал циклон, который принес на побережье региона сильный ветер. Накануне региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение: днем 23 ноября порывы ветра местами могут достигать 28 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Анадырском муниципальном округе, муниципальных округах Эгвекинот и Провидения, а также в Чукотском муниципальном районе.

Согласно первоначальному расписанию, самолет из аэропорта Шереметьево должен был прибыть в Анадырь в понедельник, 23 ноября, в 12:40 по местному времени (03:40 по московскому времени). Обратный рейс планировали отправить в 15:40 (06:40 по московскому времени). Теперь оба перенесены на сутки.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево установят 12 биометрических шлюзов для проверки пассажиров внутренних рейсов. Оборудование разместят в зоне предполетного досмотра терминала B.