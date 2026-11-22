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Российский боец ММА Амир Алиев стал фигурантом расследования об изнасиловании во Франции. Спортсмена задержали после выступления на турнире Ares 45, сообщает Le Parisien.

Вечером 20 ноября Алиев победил бразильца Матеуса Мальту по решению судей. После поединка его доставили в комиссариат Монтрея. По данным газеты, предполагаемое преступление произошло в этой коммуне за несколько дней до задержания.

В прокуратуре Бобиньи сообщили изданию, что в субботу срок содержания спортсмена под стражей должны были продлить. Других подробностей расследования Le Parisien не приводит.

Алиеву 27 лет, он родился в Грозном и выступает в легчайшей весовой категории – до 61 килограмма. Большую часть карьеры он провел в России, а с начала 2026 года представляет французский промоушен Ares. За профессиональную карьеру он одержал девять побед и одно поражение.

Ранее бойцы UFC Усман и Умар Нурмагомедовы, а также Мераб Двалишвили стали участниками массовой драки. Усмана заключили под стражу, а президент организации Дана Уайт назвал инцидент ударом по репутации индустрии.

Позднее суд ОАЭ смягчил наказание, фигурантов освободили после примирения сторон, обязав выплатить штраф в 150 тысяч дирхамов (около 3,4 миллиона рублей). Впервые после выхода на свободу Нурмагомедов опубликовал посты с цитатами из фильма "Лицо со шрамом" и словами Марка Аврелия.