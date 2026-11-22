Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю в селе Зозули Борисовского округа Белгородской области, в результате чего ранения получили отец и сын. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Мужчину с осколочными ранениями лица и туловища, а также подростка с предварительным диагнозом "акубаротравма" доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи мужчину переведут в Белгородскую областную клиническую больницу, а юношу – в детскую областную клиническую больницу.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон повредил объект инфраструктуры. В Шебекино из-за детонации беспилотника поврежден грузовой автомобиль. Другой дрон повредил остекление многоквартирного дома, а при очередной детонации сгорел еще один грузовой автомобиль и повреждено остекление коммерческого объекта.

В селе Новая Таволжанка FPV-дрон ударил по частному дому, в результате чего были повреждены кровля и фасад. В селе Ржевка из-за детонации FPV-дрона поврежден легковой автомобиль.

В поселке Политотдельский Белгородского округа удар беспилотника повредил прицеп грузового автомобиля. В селе Чайки дрон повредил легковой автомобиль.

В Белгороде беспилотник ударил по коммерческому объекту, из-за чего повреждены кровля и оборудование. В селе Сергиевка Краснояружского округа FPV-дрон атаковал частный дом, повреждена кровля.

Ранее четыре мирных жителя получили ранения после ударов беспилотников по населенным пунктам Белгородской области. В селе Беломестное дрон ударил по коммерческому объекту: мужчина получил осколочные ранения ягодичной области и задней поверхности бедра. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу № 2 Белгорода.

В селе Веселая Лопань беспилотник атаковал маршрутный автобус. Мужчину с осколочным ранением шеи привезли в Белгородскую областную клиническую больницу. Еще двое пострадавших зафиксированы в Шебекине. Мужчина с осколочным ранением нижней челюсти обратился в Шебекинскую ЦРБ, а женщина отправилась в медучреждение, получив акубаротравму.

