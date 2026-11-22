Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Четыре мирных жителя получили ранения после ударов беспилотников по населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе, уточнив, что двоим потребовалась госпитализация.

В селе Беломестное Белгородского округа дрон ударил по коммерческому объекту: мужчина получил осколочные ранения ягодичной области и задней поверхности бедра. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу № 2 Белгорода. Повреждены фасад, остекление и оборудование предприятия, а также два легковых автомобиля.

В селе Веселая Лопань беспилотник атаковал маршрутный автобус. Мужчину с осколочным ранением шеи привезли в Белгородскую областную клиническую больницу.

Еще двое пострадавших зафиксированы в Шебекине. Мужчина с осколочным ранением нижней челюсти сам обратился в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ). После оказания первой помощи его переведут в Белгородскую областную клиническую больницу. Женщина пострадала при детонации другого FPV-дрона. С акубаротравмой она также обратилась в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказали ей помощь, лечиться она будет амбулаторно.

Удары беспилотников затронули и жилой сектор. В селе Отрадное от детонации дрона поврежден частный дом, в поселке Политотдельский – легковой автомобиль, в поселке Дубовое – два частных дома и легковая машина, а в поселке Октябрьский – грузовик.

Всего в разных населенных пунктах региона, по данным оперштаба, повреждены десятки легковых автомобилей, частные дома и объекты инфраструктуры. Дроны также повредили коммерческие объекты, линии электропередачи и дорожное полотно.

Ранее 5 человек пострадали из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

В частности, в поселке городского типа Афипском Северского района травмы получили четыре человека. Также были повреждены кровли и остекление 13 частных домов. В станице Медведовской Тимашевского района пострадал один человек, повреждено остекление частного дома.

