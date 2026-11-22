Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/ler_chek

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, собирается в воскресенье, 22 ноября, вылететь в Китай для лечения. Перед полетом у нее усилилась боль в костях.

"Сегодня мы улетаем. И, как назло, у меня разболелись опять кости", – сказала блогер в видео, опубликованном на ее странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На кадрах видно, что подняться с кровати самостоятельно она не может – ей помогает мать. Передвигается Чекалина с опорой, поскольку испытывает сильную боль в ногах.

В 2024 году Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин стали фигурантами дела о создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они направили за рубеж более 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов.

В результате Чекалина приговорили к 7 годам лишения свободы, а дело в отношении Лерчек приостановили из-за диагностированного у нее рака желудка четвертой стадии. Спустя время процесс возобновили.

В итоге суд назначил ей условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов. Позднее Владимир Путин помиловал блогера.