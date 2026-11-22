Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала недовольство премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая возмутилась попаданием итальянских граждан в базу украинского сайта "Миротворец".

По информации газеты Il Fatto Quotidiano, Мелони лично заявила протест украинскому лидеру Владимиру Зеленскому из-за скандала вокруг "Миротворца".

После этого Захарова адресовала свой вопрос итальянскому премьеру: "Других туда включать можно, в том числе детей? Нельзя только итальянцев?". Дипломат назвала эту логику "интересной". Она напомнила, что Рим направил на поддержку Киева достаточное количество средств.

"С другой стороны, будут знать, кого финансируют – тех, кто их же потом будет убивать", – продолжила представитель МИД.

Она добавила, что подобные ресурсы не должны существовать в принципе.

Ранее семь депутатов Европарламента оказались в списке украинского экстремистского сайта "Миротворец". Речь идет про Каролину Мораче, Джузеппе Анточи, Валентину Пальмезано, Гаэтано Педуллу, Дарио Тамбуррано, Тридико Паскуале и Марио Фуроре.

Представители итальянской оппозиционной партии "Движение 5 звезд" выступили за закрытие ресурса, заявив, что платформа распространяет ненависть и дезинформацию.

