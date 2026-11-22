22 ноября, 10:24Мэр Москвы
Собянин: Москва продолжит поддерживать разработчиков полезных инноваций
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москва продолжит поддерживать отечественных разработчиков, которые создают полезные для города инновации. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра, прежде чем новинки становятся частью городской инфраструктуры, их проверяют на практике.
В рамках программы пилотного тестирования Московского инновационного кластера разработчикам доступны около 350 городских площадок.
"К ней уже присоединились больше 50 парков. В восьми прошли 11 тестирований, еще четыре завершат до конца года", – поделился Собянин.
Среди решений – система подземного сбора и хранения отходов, которую устанавливают на территории музея-заповедника "Коломенское". В парке Победы на Поклонной горе работает робот-уборщик.
Летом в парке "Ходынское поле" посетителей встречал робот: он сообщал о мероприятиях и помогал ориентироваться на территории. В парке "Северное Тушино" установлена система мониторинга за шумовым фоном. В Битцевском лесопарке роботы-косильщики в теплое время убирают высокую траву, сорняки и кустарниковую поросль.
Ранее Собянин рассказал, что в столице ежегодно реализуется свыше 300 цифровых проектов. В ближайшие три года в городском бюджете заложены 703 миллиарда рублей на госпрограмму "Развитие цифровой среды и инноваций". Отдельное внимание при развитии цифровых проектов уделят технологиям ИИ.