Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва продолжит поддерживать отечественных разработчиков, которые создают полезные для города инновации. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, прежде чем новинки становятся частью городской инфраструктуры, их проверяют на практике.

В рамках программы пилотного тестирования Московского инновационного кластера разработчикам доступны около 350 городских площадок.

"К ней уже присоединились больше 50 парков. В восьми прошли 11 тестирований, еще четыре завершат до конца года", – поделился Собянин.

Среди решений – система подземного сбора и хранения отходов, которую устанавливают на территории музея-заповедника "Коломенское". В парке Победы на Поклонной горе работает робот-уборщик.

Летом в парке "Ходынское поле" посетителей встречал робот: он сообщал о мероприятиях и помогал ориентироваться на территории. В парке "Северное Тушино" установлена система мониторинга за шумовым фоном. В Битцевском лесопарке роботы-косильщики в теплое время убирают высокую траву, сорняки и кустарниковую поросль.

Ранее Собянин рассказал, что в столице ежегодно реализуется свыше 300 цифровых проектов. В ближайшие три года в городском бюджете заложены 703 миллиарда рублей на госпрограмму "Развитие цифровой среды и инноваций". Отдельное внимание при развитии цифровых проектов уделят технологиям ИИ.