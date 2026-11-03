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03 ноября, 11:45

Мэр Москвы

Собянин: в Москве ежегодно реализуется более 300 цифровых проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столице ежегодно реализуется свыше 300 цифровых проектов, лучшие из которых в дальнейшем масштабируют и внедряют в повседневную жизнь горожан и жителей других регионов. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Работа в этом направлении продолжится. В частности, в ближайшие три года в бюджете города заложены 703 миллиарда рублей на госпрограмму "Развитие цифровой среды и инноваций". Средства направят на расширение электронных услуг и сервисов, а также цифровых платформ в ключевых сферах городской жизни.

Например, в здравоохранении продолжится совершенствование функционала системы "ЕМИАС", в образовании – модернизация "Московской электронной школы". Кроме того, будет развиваться и ядро столичной цифровой экосистемы – портал mos.ru, который в настоящее время объединяет более 460 онлайн-услуг и сервисов.

Еще одна значимая платформа – цифровой двойник города. Уже семь лет она помогает изучать, планировать, проектировать и прогнозировать жизнь столицы. Кроме того, продолжает развиваться единая технологическая платформа МосТех, включающая более 50 компонентов: сервисы для работы с кодом, облачную платформу "Мос.Хаб", операционные системы, решения для кибербезопасности и центров обработки данных.

Отдельное внимание при развитии цифровых проектов уделят технологиям искусственного интеллекта. В частности, планируется расширение возможностей цифрового ассистента "Москва", который уже отвечает на распространенные вопросы и предоставляет авторизованным пользователям некоторые услуги прямо в чате поддержки портала mos.ru.

Ранее Московская служба занятости запустила цифровой сервис "Подработка". Он доступен на сайте центра "Профессии будущего".

Новый сервис представляет собой прозрачную и безопасную платформу для быстрого поиска временной работы. Начинающие специалисты смогут получить первый опыт, работающие – дополнительный доход в свободное время, а бизнес – оперативно закрыть кадровые потребности.

Собянин: Москва продолжит внедрять цифровые решения проекта МЭШ

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