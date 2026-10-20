Собянин: цифровые сервисы в здравоохранении получат дальнейшее развитие

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цифровые сервисы в системе здравоохранения Москвы планируется развивать и дальше. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Мэр отметил, что в городских поликлиниках продолжает работать "Умный прием". Записываясь к врачу, пациент заполняет онлайн-анкету. Ее ответы вместе со сведениями из электронной медицинской карты анализирует искусственный интеллект, оценивая вероятность развития некоторых заболеваний. Врач же получает возможность заранее изучить ситуацию и подготовиться к консультации.

Еще одно направление – проект "Умная госпитализация". Это система, которая без разрывов проводит пациента по маршруту между поликлиникой и стационаром. Благодаря ей ожидание плановой стационарной помощи сократилось.

Свыше 1,5 миллиона горожан стали участниками комплексной диагностики "Московский чекап". В один персональный маршрут профилактики объединили диспансеризацию, федеральную программу здорового долголетия и расширенный столичный набор обследований.

Средства на эти направления предусмотрены в бюджете на три предстоящих года. На программу "Столичное здравоохранение" в 2027–2029 годах планируется направить порядка 2 триллионов рублей, а с учетом средств обязательного медицинского страхования – 3,8 триллиона рублей.

Ранее мэр отметил, что роботическая хирургия стала неотъемлемой частью системы здравоохранения Москвы. За последние пять лет число таких операций увеличилось в четыре раза.

За первые шесть месяцев 2026 года в медицинских учреждениях города было выполнено свыше 2,5 тысячи операций с использованием робототехники. Высокотехнологичные роботизированные комплексы задействованы в таких направлениях, как онкология, общая хирургия, травматология и ортопедия, а также в акушерстве и гинекологии.