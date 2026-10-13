Более 260 тысяч молодых москвичей прошли первый этап "Московского чекапа"

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Свыше 260 тысяч москвичей в возрасте от 18 до 34 лет завершили первый онлайн-этап программы "Московский чекап". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего дистанционное обследование прошли более 900 тысяч жителей столицы. По словам Раковой, у молодых участников наиболее распространенными факторами риска стали недостаток физической активности и несбалансированное питание. Для каждого пользователя сформировали индивидуальный перечень анализов и обследований из расширенного московского пакета.

Первый этап программы проходит в приложении "ЕМИАС. ИНФО". Участники заполняют анкету о самочувствии и образе жизни, а при необходимости отвечают на дополнительные вопросы. Также можно внести результаты функциональных тестов и сведения о составе тела, полученные с помощью умных весов или аппаратов биоимпедансометрии в городских пунктах.

После заполнения анкеты система сопоставляет ответы с данными электронной медицинской карты, учитывает ранее проведенные исследования и выявленные факторы риска. На этой основе автоматически формируется персональный список необходимых обследований.

Записаться на них можно через приложение, а пройти исследования – в городской поликлинике. По итогам участники получат индивидуальные рекомендации. Если обнаружатся отклонения, пациенту выдадут направление на дополнительную консультацию и углубленную диагностику.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва помогла регионам обработать более 16 миллионов исследований с помощью искусственного интеллекта в лучевой диагностике. В 2024 году по поручению Владимира Путина регионам открыли доступ к платформе "МосМедИИ" – к ней уже подключены более двух тысяч медицинских организаций из 75 регионов, которые используют 18 ИИ-сервисов для анализа маммографии, флюорографии, КТ и рентгена.

