Более 1,5 млн москвичей начали проходить "Московский чекап"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 1,5 миллиона москвичей уже начали проходить программу "Московский чекап", 700 тысяч человек завершили ее первый этап. Чаще всего алгоритмы выявляли у участников риски сердечных патологий, заболеваний желудочно-кишечного тракта и сахарного диабета, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По итогам онлайн-части программы почти у половины участников определили вероятность развития сердечных заболеваний. Еще у 40% выявили риски патологий желудочно-кишечного тракта, у 30% – сахарного диабета. Всего москвичам уже назначили более 3 миллионов исследований для уточнения состояния здоровья и определения дальнейшего маршрута диагностики и лечения.

Наиболее часто участники получали направления на проверку работы печени, почек и щитовидной железы. В частности, анализы на печеночные ферменты назначили 66% прошедших чекап. Еще 63% получили направления на исследования, позволяющие оценить эффективность работы почек по очищению крови от продуктов обмена.

У 54% возникла необходимость проверить степень повреждения клеток и тканей организма, в том числе при таких заболеваниях, как цирроз печени или инфаркт миокарда.

"Московский чекап" объединяет диспансеризацию, федеральную программу здорового долголетия и расширенный московский комплекс обследований в единый профилактический маршрут.

Его первый этап проходит дистанционно: в приложении "ЕМИАС.ИНФО" москвич заполняет анкету о самочувствии и образе жизни, а при необходимости – дополнительные опросники и функциональные тесты. В программу также можно внести данные о составе тела, полученные с помощью умных весов или аппаратов биоимпедансометрии в городских точках.

После этого система сопоставляет полученные сведения с данными электронной медицинской карты, учитывает ранее проведенные исследования и известные факторы риска. На основании этой информации алгоритмы формируют индивидуальный перечень необходимых анализов, обследований и консультаций. Поэтому набор назначений у участников одного возраста может различаться.

Записаться на обследования можно онлайн, а пройти их – в городской поликлинике. Все исследования, назначенные по медицинским показаниям, предоставляются бесплатно по полису ОМС.

Если результаты показывают отклонения, врач связывается с пациентом в рамках телемедицинской консультации и определяет дальнейший план диагностики и лечения. Программа доступна совершеннолетним москвичам, прикрепленным к городским поликлиникам.

"Мы хотим перейти от реактивного формата медицины, когда человека начинают лечить уже по факту болезни, к проактивному подходу. Поэтому сегодня большое внимание уделяется профилактике, выявлению рисков и предрисков, чтобы не допускать развития заболеваний", – сказала Ракова.

Отдельные показатели здоровья можно проверить и вне поликлиники. В рамках проекта "Лето в Москве" интерактивные павильоны здоровья работают на Никитском бульваре, Трубной площади и ВДНХ.

Там любой желающий может за 15–20 минут бесплатно пройти экспресс-диагностику на современном оборудовании с технологиями искусственного интеллекта, воспользоваться станциями нейрофитнеса и тренажерами для проверки реакции и силы хвата, а также узнать у сотрудников МФЦ, как начать проходить "Московский чекап".

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