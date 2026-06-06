Шесть центров женского здоровья откроются в Москве в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Шесть центров женского здоровья откроются в Москве в этом году, заявила в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, в городе активно развивают сеть центров женского здоровья. Устаревшие женские консультации заменяют современные клиники, оснащенные всем необходимым.

"Сейчас мы ввели 16 таких, в этом году еще введем 6", – сказала собеседница агентства и уточнила, что в ближайшее время программа обновления будет завершена.

Кроме того, продолжила вице-мэр, в Москве появится специализированный центр трансплантации конечностей.

"Будем его делать совместно с китайскими коллегами, с нашими коллегами федерального уровня, в консорциуме нескольких московских клиник на базе нового центра института Склифосовского, где вообще классически развивается трансплантация, где пересаживают все органы, отдельные локализации, такие как тонкий кишечник, являются уникальными", – рассказала она на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ракова отметила, что на базе центре проведено уже более 4,5 тысячи различных операций по трансплантологии. Она выразила надежду, что новая технология тоже приживется, и ее будут активно использовать.

Вместе с тем столица занимается строительством новых современных клиник. В 2027 году будет введена 52-я больница, подчеркнула заммэра.

"В ближайшие месяцы москвичи смогут увидеть строительство нового корпуса, по сути дела, новой больницы Склифосовского. Строим новую больницу Демихова, абсолютно новую детскую больницу. В проектировании вторая очередь Коммунарки, больница Святого Владимира. Первый крупный корпус в первой Градской больнице. Мы очень надеемся, что в ближайшие годы мы полностью завершим обновление медицинской инфраструктуры", – поделилась Ракова.

Она добавила, что также будут обновлены 50 крупных корпусов больниц, ремонт уже ведется. Речь идет о Боткинской, 15-й и 12-й больницах. На данный момент приведено в порядок и построено около 100 клиник.

"Буквально в ближайшие недели начнет принимать пациентов 62-я онкологическая больница, самая новая, современная", – заключила вице-мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как Москва развивает систему травматологической и ортопедической помощи. С его слов, ежегодно стационарную помощь такого профиля получают более 100 тысяч пациентов. В городских больницах появились новейшие технологии, в том числе системы интраоперационной 3D-реконструкции, которые помогают создавать точные трехмерные модели для хирургических вмешательств.