Первый центр ментального здоровья для подростков запустят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в этом году запустят первый центр ментального здоровья для подростков, сообщила РИА Новости на ПМЭФ заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что специализированные центры ментального здоровья функционируют в столице уже два года и пользуются высоким спросом.

С учетом этой тенденции в текущем году откроют еще два таких учреждения, отметила Ракова. Один центр будет ориентирован на взрослое население, а второй – на подростков.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют вернуть институт участкового врача. Такой специалист сопровождает людей на своем участке, координирует диагностику и лечение, знает историю своих пациентов и формирует целостное понимание их состояния.