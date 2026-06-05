05 июня, 15:15Город
Первый центр ментального здоровья для подростков запустят в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве в этом году запустят первый центр ментального здоровья для подростков, сообщила РИА Новости на ПМЭФ заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр напомнила, что специализированные центры ментального здоровья функционируют в столице уже два года и пользуются высоким спросом.
С учетом этой тенденции в текущем году откроют еще два таких учреждения, отметила Ракова. Один центр будет ориентирован на взрослое население, а второй – на подростков.
Ранее сообщалось, что в Москве планируют вернуть институт участкового врача. Такой специалист сопровождает людей на своем участке, координирует диагностику и лечение, знает историю своих пациентов и формирует целостное понимание их состояния.
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