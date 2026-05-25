Власти Москвы вернут институт участковых врачей

В Москве планируют вернуть институт участкового врача, рассказала в интервью РБК заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она объяснила, что такой специалист становится "личным врачом" пациента – сопровождает людей на своем участке, координирует диагностику и лечение, знает историю своих пациентов, а также формирует целостное понимание их состояния.

"То есть это долгосрочные отношения, когда врач отвечает не за разовый прием, а за результат лечения и здоровье человека в целом", – подчеркнула вице-мэр.

Однако для того, чтобы эта модель работала, врач должен трудиться на полную ставку 5 дней в неделю, не совмещая это с работой в частной клинике, а количество прикрепленного населения к поликлинике "должно быть адекватным". В связи с этим нужно не только распределить участки и перевести врачей на новый график, но и обеспечить соответствующий уровень оплаты труда.

Ракова подчеркнула, что основные процессы будут настроены уже к лету. Она также выразила надежду на то, что "ментальность начнет меняться" и врачи будут чувствовать, что они в ответе за своих пациентов.

Кроме того, в некоторых случаях московские клиники изменили последовательность приема. Пациентам автоматически открываются направления на определенные исследования, до приема или вообще без него, и только по их результатам становится доступна запись к профильному врачу.

В настоящий момент такой порядок доступен для пациентов, которые жалуются на боли в колене. При записи, исходя из данных опроса и его медкарты, пациенту будут автоматически формироваться направления на рентген или на анализ крови. После этих исследований можно будет определить, к какому специалисту необходимо направить человека.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве активно развивается онкологическая помощь, внедряются новые стандарты, которые ускоряют процесс лечения. По его словам, выявление злокачественных опухолей на начальных стадиях выросло с 62,3% в 2019 году до 67,8% в 2025-м. А пациентов, состоящих на учете более 5 лет с постановки диагноза, увеличилось с 55,6 до 74,3%.

