Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 09:31

Сергей Собянин рассказал о развитии онкологической помощи в Москве

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве активно развивается онкологическая помощь, внедряются новые стандарты, которые ускоряют процесс лечения. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По его словам, выявление злокачественных опухолей на начальных стадиях выросло с 62,3% в 2019 году до 67,8% в 2025-м. А пациентов, состоящих на учете более 5 лет с постановки диагноза, увеличилось с 55,6 до 74,3%.

Мэр напомнил, что сейчас в городе действуют 5 многопрофильных онкологических центров, оказывающих пациентам всю необходимую помощь. Также в их составе функционируют 9 Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) для диагностики. Детский, например, открыт на базе Морозовской ДГКБ.

Как рассказал Собянин, во всех центрах открыты цифровые патоморфологические лаборатории. Благодаря этому исследований для подбора лечения стало больше в 1,5 раза. Также врачи там могут проводить консилиумы.

Помимо этого, в Москве возвели 5 эндоскопических центров с новейшим медоборудованием. Теперь рак толстой кишки на нулевой стадии начали обнаруживать в 5 раз чаще.

Также столица стала первым в России городом, который перешел на федеральные клинические рекомендации по лечению самых распространенных видов рака. Онкобольные получают действенные таргетные и иммунные препараты.

Кроме того, мегаполис развивает телемедицинские технологии. Например, в ЦАОП уже есть сервис, позволяющий продлять рецепты на некоторые лекарства онлайн. Также через него пациенты получают информацию по решениям консилиума, если не смогли присутствовать там лично. А в 2025-м медики стали дистанционно сопровождать москвичей, которые проходят курс химиотерапии.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столичных онкоцентрах в этом году планируется провести порядка 5 тысяч операций с применением роботов-ассистентов. В онкоцентрах города уже есть 15 роботических систем. При этом они не заменяют врачей, а становятся сверхточными инструментами в их руках.

