Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 09:02

Транспорт

Во Внуково сняли временные ограничения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропорту Внуково сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения вводились на фоне атаки беспилотников. Сергей Собянин ранее сообщил уже о 88-м уничтоженном беспилотнике, летевшем к Москве.

Некоторое время авиагавань принимала и отправляла самолеты по согласованию с соответствующими органами.

В целях безопасности столичный аэропорт Домодедово также ввел временные ограничения на работу. Воздушная гавань функционирует в ограниченном режиме – рейсы тоже выполняются по согласованию с соответствующими органами.

