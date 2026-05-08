Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 09:33

Происшествия

Прокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве экс-мэра Самары Тархова

Фото: ТАСС/Дарья Малеева

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

В убийстве, надругательстве над телами, мошенничестве, краже и подделке документов обвиняется внучка убитых Екатерина Тархова. Кроме того, обвинение выдвинуто Таисии Киселевой – родственнице Дмитрия и Светланы Метревели, которых заочно обвинили и арестовали по делу об убийстве и пособничестве в убийстве Тархова и его супруги.

"<...> Уголовное дело будет направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу", – добавили в ГП.

Тархов и его жена перестали выходить на связь в конце декабря 2024 года. Позднее выяснилось, что их застрелили. По подозрению в убийстве задержали их внучку, которая дала признательные показания.

Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, как женщина заносила в дом неизвестные бочки и выносила мусорные пакеты. Позже в квартире были найдены следы крови и фрагменты кровеносных сосудов, принадлежащих жертвам.

Суд арестовал Тархову, а психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила ее вменяемость. СМИ считали, что она могла совершить преступление из-за 145 миллионов рублей, которые планировала получить от продажи недвижимости.

