Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 10:07

Транспорт

Москва выставила на торги более 80 машино-мест в Останкинском районе

Московские власти выставили на торги 82 машино-места в Останкинском районе. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Столица регулярно предоставляет автомобилистам и предпринимателям возможность приобрести машино-места на подземных стоянках и в многоуровневых паркингах", – передает его слова портал мэра и правительства столицы.

Площадь выставленных на аукционы парковочных мест составляет 13,3–14 квадратных метров. Все они находятся в подземном паркинге жилого дома по адресу улица Годовикова, дом 11а.

Выбрать удобный вариант можно на инвестиционном портале Москвы. По словам Пуртова, все этапы сделки с городом проходят онлайн, что очень удобно для жителей.

Заявки принимаются до 22 мая, а сами аукционы состоятся 29 мая. Участники должны быть зарегистрированными на электронной площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалификационную электронную подпись.

Ранее Москва выставила на торги 80 машино-мест в подземных паркингах жилых домов в Косино-Ухтомском районе. Их площадь составляет от 13,3 до 19,2 квадратного метра. Они находятся в домах 4 и 8 по улице Черное Озеро.

транспортгород

