В районе Внуково появятся два новых перехватывающих паркинга

Фото: Ольга Ткаченко

В районе Внуково вблизи станции метро "Рассказовка" до конца 2026 года будут введены в эксплуатацию два перехватывающих паркинга на 1 140 машино-мест. Благодаря этим проектам пересадка с автомобиля на метро станет удобнее. Об этом сообщил Герой России, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Саблин.

"Строительство перехватывающих паркингов во Внуково – часть "Народной программы" партии "Единая Россия" и системной работы по развитию транспортной инфраструктуры в ТиНАО. Район активно застраивается новыми жилыми кварталами, и транспортная инфраструктура должна успевать за этим ростом. Совместно с профильными департаментами города мы разработали план, который позволит ввести оба объекта в эксплуатацию до конца текущего года", – сказал он.

Как уточнил Саблин, первый паркинг на 840 автомобилей на улице Анны Ахматовой уже построен и готовится к открытию. Второй – многоуровневый, на 300 машино-мест на улице Корнея Чуковского – находится в завершающей стадии строительства: подземная часть готова, металлоконструкции смонтированы, ведутся работы по устройству дождевой канализации и инженерных систем.

Депутат отметил, что развитие сети перехватывающих паркингов – один из приоритетов столичной транспортной стратегии до 2030 года. Сегодня в городе работают 124 такие парковки на 18 тысяч машино-мест, а суммарное число бесплатных размещений автомобилей на них превысило 10 миллионов.

Паркинги работают по следующему принципу: водитель оставляет машину и продолжает поездку на общественном транспорте. Стоянка не оплачивается, если совершены минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД с единой картой оплаты, при этом первая поездка должна начинаться с ближайшей к парковке станции.

Найти удобное место, где оставить автомобиль, можно на сайте "Московского паркинга" или в приложении "Парковки России".

