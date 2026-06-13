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13 июня, 19:23

Безопасность

Мошенники начали обманывать подростков при помощи "синдрома пионера"

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Мошенники начали вовлекать подростков в преступления при помощи "синдрома пионера". Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.

"Мы в ходе работы стали пользоваться таким понятием, как "синдром пионера" <...>. Когда мы видим ребенка, совершающего преступления, начинаем с ним работать, понимаем, что это подросток (вырос. – Прим. ред.) в нормальной, полноценной семье, сформирован достаточно патриотически, воспитан", – отметил он.

Как объяснил Васенин, в телефонном звонке злоумышленник говорит подростку, что тот должен выполнить специальное задание от органов безопасности или полиции. В такой ситуации у ребенка срабатывает рефлекс, при котором он готов помогать государству. При этом он не оценивает поступивший звонок с точки зрения того, что это мошенник, подчеркнул начальник пресс-службы.

Он указал, что в 2026 году правоохранители поставили задачу предупредить максимальное число детей о подобных аферистах.

Ранее в МВД назвали очень пунктуальных, добросовестных и скромных людей основными жертвами дистанционных мошенников. Это стало известно благодаря психологическим экспертизам, помогающим выявить схожие черты потерпевших. Как правило, такие люди чувствительны к критике, боятся осуждения и проявляют пассивность.

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