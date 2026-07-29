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29 июля, 08:44

Политика

Посольство России в Эстонии оказывает консульские услуги, несмотря на давление

Фото: estonia.mid.ru

Посольство РФ в Эстонии оказывает консульские услуги в полном объеме. Об этом РИА Новости сообщил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

"Несмотря на оказываемое давление и значительное сокращение штата, консульские услуги российским гражданам оказываются в полном объеме", – отметил Абилов.

Посольство неоднократно становилось объектом вандализма. Злоумышленники обливали краской табличку и фасад здания, забрасывали его яйцами и разбивали окна.

Ранее Россия выразила протест временному поверенному в делах Эстонии Мареку Юхтеги в связи с уничтожением советского памятника в деревне Йыгевесте Валгаского уезда. Уточнялось, что эстонские власти разрушили памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, которые освобождали Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что судьба останков воинов остается неизвестной. Информации об их эксгумации и месте захоронения в публичном доступе нет.

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