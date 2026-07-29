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29 июля, 17:10

Шоу-бизнес

Долг рэпера Face перед приставами достиг почти 140 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Наталья Чернохатова (Иван Дремин признан в РФ иноагентом)

Долг рэп-исполнителя Face (настоящее имя – Иван Дремин, внесен в РФ в перечень иноагентов) перед приставами в России достиг почти 140 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на административные материалы.

По данным агентства, приставы взыскивают с музыканта четыре административных штрафа на общую сумму более 118,9 тысячи рублей, а также исполнительский сбор в размере 9,9 тысячи рублей.

Кроме того, в мае Главное межрегиональное управление ФССП, которое занимается особо важными исполнительными производствами, возбудило в отношении Дремина отдельное производство. С рэпера требуют взыскать 8,8 тысячи рублей процессуальных издержек в доход государства и еще 2 тысячи рублей исполнительского сбора.

При этом взыскать исполнительский сбор пока не удалось, поскольку приставам не удалось установить местонахождение музыканта или его активов. Общая сумма задолженности Дремина на данный момент неизвестна.

Ранее Пресненский суд Москвы оштрафовал Марию Максакову-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) на 35 тысяч рублей за несвоевременную подачу отчетности. Певица была включена в реестр иноагентов в мае 2023 года из-за своей антивоенной позиции, критики ВС РФ и призывов к свержению российской власти и вооружению Украины.

В 2025 году суд заочно приговорил артистку к 4,5 года колонии.

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