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18 июля, 14:53

Происшествия

Прокурор запросил 8 лет колонии для золовки политолога Шульман за растрату

ТАСС/Петр Ковалев (Екатерина Шульман признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Прокурор попросил Мещанский суд Москвы приговорить золовку политолога Екатерины Шульман (признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Ларису Шульман, к 8 годам колонии общего режима за растрату расчетных счетов ТСЖ "Рождественский бульвар, д. 10/7". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов потерпевшей стороны.

В частности, гособвинение требует признать ее виновной сразу по двум пунктам статьи 160 УК РФ – части 3 ("Растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере") и части 4 ("Растрата группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере"). Помимо лишения свободы ей также хотят выписать штраф в размере 900 тысяч рублей.

Потерпевшей стороной по делу выступает ТСЖ "Рождественский бульвар, д. 10/7", которое обвиняемая возглавляла в 2013 году. Инкриминируемая сумма Шульман – около 3,7 миллиона рублей. Как полагает следствие, эти деньги были потрачены на ремонт объектов недвижимости, принадлежащих брату обвиняемой и мужу Екатерины Шульман – литературоведу Михаилу Шульману.

Адвокат потерпевших Игорь Короткий уточнил, что обвиняемая признала, что только она имела доступ к банк-клиенту и мобильному банку ТСЖ. В ходе судебного разбирательства были выявлены платежи со счета ТСЖ в пользу ИП Крапивской К. Д. на сумму около 928 тысячи рублей и ИП Перервы И. В. на сумму порядка 2,8 миллиона рублей по договорам, связанным с выполнением работ на объектах, не относящихся к деятельности ТСЖ.

При этом сама Шульман свою вину не признает.

Ранее по аналогичной статье Мещанский суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца транспортной группы Fesco Михаила Рабиновича и бывшего президента группы Аркадия Коростелева. Также обоих объявили в международный розыск. Отсчет срока их заключения начнется с момента задержания или экстрадиции в Россию.

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