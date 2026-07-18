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18 июля, 12:43

Политика

Российская армия уничтожила используемую ВСУ транспортную инфраструктуру

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использует украинская армия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Целями стали в том числе пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 774 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 13 управляемых авиационных бомб ВСУ.

Вместе с тем в Минобороны привели данные о потерях ВСУ за сутки. Общее число уничтоженных военнослужащих противника составило порядка 1 540 человек.

В частности, в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял до 230 человек, от действий группировки "Запад" – свыше 215, "Южной" – более 145, "Центра" – до 370, на направлении "Восток" – свыше 515, а "Днепр" – более 65 военнослужащих.

Ранее стало известно, что за минувшую неделю российские военные поразили 24 морских судна, которые использовались в интересах ВСУ. Среди пораженных целей – 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера.

Также повреждения получили инфраструктурные объекты портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский. Эти порты применялись для разгрузки и складирования военных грузов, а также горюче-смазочных материалов.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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