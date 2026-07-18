Свыше 50 человек госпитализированы после отравления на базе отдыха на Ставрополье

Фото: телеграм-канал "Следком"

После отравления на базе отдыха в Ставропольском крае госпитализированы 53 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

"С 13 по 17 июля 53 пациента были госпитализированы в 10 больниц региона, остальные проходят лечение амбулаторно", – рассказали в министерстве.

Там отметили, что состояние заболевших оценивается как средней степени тяжести, при этом наблюдается положительная динамика. Им в полном объеме оказывается медицинская помощь.

О массовом отравлении на базе отдыха в Ставропольском крае стало известно 17 июля. Администрация комплекса сообщила, что после выявления признаков недомогания у отдыхающих на место были вызваны медики, а также уведомлены надзорные органы.

Предварительно, причиной отравления стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха.

Кроме того, на базе проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и дополнительные мероприятия по санитарной обработке. При этом гостиничный комплекс, расположенный на водохранилище Волчьи Ворота в Новоселицком округе Ставрополья, временно приостановил работу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.