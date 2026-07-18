Гостиничный комплекс временно закрыт после массового отравления на Ставрополье

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Гостиничный комплекс, расположенный на водохранилище Волчьи Ворота в Новоселицком округе Ставрополья, временно приостановил работу из-за массового отравления посетителей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как уточнили ТАСС в оперативных службах региона, за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 40 человек. У некоторых пострадавших зафиксирована высокая температура и другие симптомы отравления.

По факту происшествия следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". После проведения надзорных мероприятий действиям ответственных лиц будет дана процессуальная оценка.

"Особое внимание уделяется вопросам оказания всем пострадавшим необходимой медицинской помощи. Гостиничный комплекс на период проведения проверки временно закрыт", – говорится в сообщении ведомства.

Администрация комплекса на своей странице во "ВКонтакте" сообщила, что после выявления признаков недомогания у отдыхающих на место были вызваны медики, а также уведомлены надзорные органы. Сейчас на базе проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и дополнительные мероприятия по санитарной обработке.

Прокуратура региона также организовала проверку, в ходе которой оценит соблюдение требований закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Ранее массовое отравление произошло в детском лагере под Омском. По данным региональной прокуратуры, 10 и 11 июля за медицинской помощью обратились воспитанники спортивного лагеря "Динамовец", расположенного в селе Красноярка. В настоящее время угрозы для жизни и здоровья детей не выявлено.

Работа лагеря приостановлена. Прокуратура Омской области начала проверку, в рамках которой даст оценку соблюдения закона компанией, которая занималась доставкой еды в лагерь.

