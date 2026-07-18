Минобороны РФ сообщило о продолжении нанесения ударов по портам Украины

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России в течение дня продолжили наносить удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар наносился беспилотными летательными аппаратами. В частности, в порту "Южный" российские военные поразили сухогруз, доставляющий грузы военного назначения для ВСУ.

В порту "Одесса" были поражены два сухогруза с аналогичным грузом, находившиеся на рейде в ожидании разгрузки.

ВС РФ начали наносить удары по портовой инфраструктуре Украины в ночь на 18 июля. В результате в порту "Черноморск" был поражен контейнеровоз, который разгружал боеприпасы.

Кроме того, в районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ.