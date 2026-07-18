18 июля, 17:29Политика
Минобороны РФ сообщило о продолжении нанесения ударов по портам Украины
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Вооруженные силы (ВС) России в течение дня продолжили наносить удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удар наносился беспилотными летательными аппаратами. В частности, в порту "Южный" российские военные поразили сухогруз, доставляющий грузы военного назначения для ВСУ.
В порту "Одесса" были поражены два сухогруза с аналогичным грузом, находившиеся на рейде в ожидании разгрузки.
ВС РФ начали наносить удары по портовой инфраструктуре Украины в ночь на 18 июля. В результате в порту "Черноморск" был поражен контейнеровоз, который разгружал боеприпасы.
Кроме того, в районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ.