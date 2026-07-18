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18 июля, 09:36

Политика

ВС РФ ударили по портам Украины, используемым для поставок ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли минувшей ночью удары по портовой инфраструктуре Украины, используемой для доставки грузов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары наносились высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате в порту "Одесса" оказались поражены объекты инфраструктуры, задействованные для разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), и резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ.

В порту "Черноморск" (Одесская область) поражен контейнеровоз, который разгружал боеприпасы. Кроме того, в районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, перевозивший грузы для украинских вооруженных сил.

Также, по данным Минобороны, в районе населенного пункта Рыбаковка (14 километров западнее Очакова) уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2". Расчеты беспилотников "Герань-4 сикер" и "Гербера-сикер" поразили контейнеровоз в Черном море, использовавшийся для доставки военных грузов в интересах ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в порту Южный целенаправленными ударами были повреждены топливные хранилища и судно с военным грузом. Также был поражен танкер в акватории между Черноморском и Одессой.

Кроме того, российская армия атаковала в Киеве объекты ВПК, задействованные в разработке дронов и ракет, а также нанесла удары по местам дислокации украинских сил и инфраструктурным объектам ВСУ.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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