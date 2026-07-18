Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Один человек погиб от полученных травм в результате атаки украинских беспилотников на логистический центр в Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в мессенджере MAX.

"Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким", – написал Воробьев.

Губернатор уточнил, что всего пострадали 37 человек. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, 23 – в состоянии средней степени тяжести, еще пятеро – в удовлетворительном. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также Воробьев сообщил, что обломки уничтоженного беспилотника упали на здание детского сада, расположенного на улице Западная в Электростали. Пламя, возникшее на площади 100 квадратных метров, ликвидировано. Пострадавших среди детей и сотрудников нет. На местах работают экстренные и оперативные службы.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что на лечении в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах находятся 30 пострадавших.

"Состояние семи из них врачи оценивают как тяжелое, остальные в состоянии, средней степени тяжести. Еще шестеро пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно", – добавил он.

Кузнецов отметил, что на месте происшествия работали 55 бригад службы медицины катастроф и скорой помощи. Координацию оказания помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

В свою очередь, в министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили в телеграм-канале, что превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в городских округах Электросталь и Богородский после произошедших там возгораний не установлено.

В минэкологии отметили, что на территории этих округов работают 20 стационарных постов наблюдения за состоянием воздуха. Они в непрерывном режиме проводят отборы проб по 5–8 показателям.

Несколько городских округов Подмосковья подверглись атаке украинских БПЛА в ночь на 18 июля. В общей сложности средства ПВО нейтрализовали над регионом 48 дронов.

В частности, в Ногинске после падения беспилотника загорелась нефтебаза. В результате травмы получили 2 человека. По факту произошедшего возбуждено дело о теракте.

Прокуратура Московской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников в Ногинске и Электростали.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсекретаря организации Ванессе Фрезье в связи с новой волной атак ВСУ на российские регионы.

