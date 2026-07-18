Медспециалисты Москвы направлены в Тамбов для оказания помощи пострадавшим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бригады специалистов федерального центра медицины катастроф и центра экстренной медицинской помощи Москвы направлены в Тамбов по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Об этом сообщил помощник министра Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

По словам Кузнецова, медики окажут помощь пострадавшим в результате атаки ВСУ на логистический центр. По предварительным данным, в больницах Тамбовской области проходят лечение 22 человека. Состояние восьми из них остается тяжелым. Еще пятеро получили медицинскую помощь амбулаторно.

Кузнецов уточнил, что все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Логистический центр Wildberries в Котовске был атакован в ночь на 18 июня. По словам главы Тамбовской области Евгения Первышова, противник специально использовал в БПЛА поражающие элементы в виде металлических шариков, чтобы нанести максимальный урон мирным гражданам.

В результате погибли 7 сотрудников ночной смены, еще 25 граждан получили ранения. Среди пострадавших есть не только жители Тамбовской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсекретаря организации Ванессе Фрезье в связи с новой волной атак ВСУ на российские регионы.

В свою очередь, основатель Wildberries Татьяна Ким назвала ужасными событиями атаку ВСУ на логистические центры компании. Она выразила соболезнования родным и близким погибших и пообещала оказать помощь их семьям, а также пострадавшим.

Ким также предупредила, что товары, которые находились на пострадавшем от атаки объекте Wildberries, временно сняты с продажи. Помимо этого, она сообщила, что пожар после произошедшего ликвидирован.

